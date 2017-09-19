«Мою крышу сорвало. Я полностью во власти урагана». Премьер-министр Доминики пишет в фейсбуке про ураган «Мария»

Рузвельт Скеррит
06:50, 19 сентября 2017
Надежный источник

Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит рассказал о значительном ущербе от урагана «Мария», который проходит над островами Карибского моря. По словам Скеррита, на Доминике сорваны крыши домов почти всех людей, с которыми ему удалось связаться. Крыша официальной резиденции премьер-министра также разрушена.

«Мою крышу сорвало. Я полностью во власти урагана. Дом затапливает», — написал Скеррит в своем фейсбуке в ночь на 19 сентября по местному времени. Вскоре премьер-министр сообщил, что его спасли.

По словам Скеррита, предварительная информация указывает на сильные разрушения на Доминике, хотя причиненный ущерб еще предстоит оценить. Скеррит выразил опасения, что на острове могут быть погибшие и раненые.

Ураган «Мария» усилился до пятой, максимальной, категории по шкале Саффира-Симпсона. Он направляется к Пуэрто-Рико и Виргинским островам.
По прогнозам, «Мария» может причинить еще больше ущерба, чем ураган «Ирма», из-за которого в начале сентября на островах Карибского моря и в США погибли около 70 человек.

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