«Мою крышу сорвало. Я полностью во власти урагана». Премьер-министр Доминики пишет в фейсбуке про ураган «Мария»

Премьер-министр Рузвельт Скеррит рассказал о значительном ущербе от урагана «Мария», который проходит над островами Карибского моря. По словам Скеррита, на Доминике сорваны крыши домов почти всех людей, с которыми ему удалось связаться. Крыша официальной резиденции премьер-министра также разрушена.

«Мою крышу сорвало. Я полностью во власти урагана. Дом затапливает», — написал Скеррит в своем фейсбуке в ночь на 19 сентября по местному времени. Вскоре премьер-министр сообщил, что его спасли.

По словам Скеррита, предварительная информация указывает на сильные разрушения на Доминике, хотя причиненный ущерб еще предстоит оценить. Скеррит выразил опасения, что на острове могут быть погибшие и раненые.