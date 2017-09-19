Американские спецслужбы прослушивали бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта

CNN
07:16, 19 сентября 2017
Требует подтверждения

В ходе расследования связей команды Дональда Трампа с Россией американские спецслужбы прослушивали переговоры бывшего главы его штаба Пола Манафорта, сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Прослушка началась до выборов президента США, но за переговорами Манафорта следили и после победы Трампа. Манафорт к тому времени уже не работал с Трампом. По данным CNN, в ходе прослушки было установлено, что Манафорт предлагал неким представителям России помочь с кампанией Трампа, однако в чем именно заключалась помощь, не уточняется. Несколько источников телеканала сомневаются в том, что этому существуют серьезные подтверждения.

CNN отмечает, что специальная комиссия по расследованию связей команды Трампа с Россией под руководством Роберта Мюллера получила результаты прослушки Манафорта. По данным телеканала, изначально основанием для прослушки Манафорта стала его работа на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По данным телеканала, Манафорт продолжал общаться с Дональдом Трампом и после своего увольнения с поста главы предвыборного штаба в августе 2016 года, и после избрания миллиардера на пост президента США. Были в ходе прослушки Манафорта перехвачены его разговоры с Трампом, не сообщается.

Как утверждают источники, ФБР не прослушивало Манафорта в июне 2016 года, когда он вместе с Дональдом Трампом-младшим и зятем Трампа Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, которая предлагала компромат на Хиллари Клинтон (англ. яз.).

CNN
Американский политический консультант Пол Манафорт на протяжении многих лет консультировал политиков-республиканцев, в том числе Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и многих других. Он изначально был главной предвыборного штаба Дональда Трампа, пока в августе 2016 года его не сменил руководитель ультраправого издания Breitbart Стивен Бэннон.
Манафорт, помимо прочего, работал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. В соответствии с американским законодательством он должен был зарегистрироваться в качестве иностранного агента, поскольку лоббировал интересы зарубежных политиков, но сделал это только уже после прекращения работы с Януковичем.
Возможные связи Манафорта с Кремлем расследует специальная комиссия под руководством Роберта Мюллера. Сам Манафорт отрицает, что когда-либо общался с российскими спецслужбами.
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