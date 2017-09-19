Американские спецслужбы прослушивали бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта

В ходе расследования связей команды Дональда Трампа с Россией американские спецслужбы прослушивали переговоры бывшего главы его штаба Пола Манафорта, сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Прослушка началась до выборов президента США, но за переговорами Манафорта следили и после победы Трампа. Манафорт к тому времени уже не работал с Трампом. По данным CNN, в ходе прослушки было установлено, что Манафорт предлагал неким представителям России помочь с кампанией Трампа, однако в чем именно заключалась помощь, не уточняется. Несколько источников телеканала сомневаются в том, что этому существуют серьезные подтверждения.

CNN отмечает, что специальная комиссия по расследованию связей команды Трампа с Россией под руководством Роберта Мюллера получила результаты прослушки Манафорта. По данным телеканала, изначально основанием для прослушки Манафорта стала его работа на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По данным телеканала, Манафорт продолжал общаться с Дональдом Трампом и после своего увольнения с поста главы предвыборного штаба в августе 2016 года, и после избрания миллиардера на пост президента США. Были в ходе прослушки Манафорта перехвачены его разговоры с Трампом, не сообщается.