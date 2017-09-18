Жительниц Ростовской области посадили за подготовку теракта в торговом центре

Интерфакс
07:59, 18 сентября 2017
Надежный источник

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам лишения свободы двух обвиняемых по делу о подготовке теракта в одном из торговых центров.

Татьяна Карпенко приговорена к 14,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Наталья Гришина — к 9 годам колонии, объявил судья.

По версии следствия, Карпенко и Гришина были сторонницами исламистских экстремистов и «разделяли взгляды» запрещенных в РФ террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».

Они обвинялись в том, что планировали с октября 2015 по январь 2016 года «совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства» в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону. Непосредственным исполнителем теракта должна была стать Виктория Семенова.

Гособвинение просило приговорить Карпенко и Гришину к 15,5 и 12 годам колонии соответственно. Обвиняемые свою вину не признали.

Дело Семеновой, признавшей свою вину, рассматривалось в особом порядке. В конце июля суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год.

О задержании подозреваемых в подготовке теракта в Ростове-на-Дону было объявлено в январе 2016 года. Ростовское издание «Блокнот» тогда сообщало, что задержанным от 20 до 25 лет, а при обыске в их съемном жилье была обнаружена взрывчатка и экстремистская литература.
На одном из заседаний суда, сообщал ТАСС, было объявлено, что Татьяна Карпенко в 2015 году была судима по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ее также обвиняли по 156 статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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