Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде

Нападающему ливерпульского «Эвертона» Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ по делу о вождении в нетрезвом виде. Футболиста также лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 170 фунтов стерлингов.

Руни признал свою вину в суде и принес публичные извинения. Как заявил его адвокат, футболист сожалеет об «ужасной ошибке» и сознает, что подвел свою семью и болельщиков.

Wayne Rooney leaves court pic.twitter.com/sSve00erOP — Dan Roan (@danroan) September 18, 2017

Уэйна Руни остановила полиция в ночь на 1 сентября, когда он возвращался домой из бара в городе Уилмслоу рядом с Манчестером.