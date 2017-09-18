Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде

BBC News
10:19, 18 сентября 2017
Надежный источник

Нападающему ливерпульского «Эвертона» Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ по делу о вождении в нетрезвом виде. Футболиста также лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 170 фунтов стерлингов.

Руни признал свою вину в суде и принес публичные извинения. Как заявил его адвокат, футболист сожалеет об «ужасной ошибке» и сознает, что подвел свою семью и болельщиков.

Уэйна Руни остановила полиция в ночь на 1 сентября, когда он возвращался домой из бара в городе Уилмслоу рядом с Манчестером.

Уэйн Руни, воспитанник футбольной академии «Эвертона», в течение 13 лет играл за «Манчестер Юнайтед». В составе этого клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Руни провел 119 матчей за сборную Англии. Забив 53 гола, он стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.
Руни вернулся в «Эвертон» перед началом сезона 2017–2018 годов.
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