Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде
Нападающему ливерпульского «Эвертона» Уэйну Руни назначили 100 часов обязательных работ по делу о вождении в нетрезвом виде. Футболиста также лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 170 фунтов стерлингов.
Руни признал свою вину в суде и принес публичные извинения. Как заявил его адвокат, футболист сожалеет об «ужасной ошибке» и сознает, что подвел свою семью и болельщиков.
Wayne Rooney leaves court pic.twitter.com/sSve00erOP— Dan Roan (@danroan) September 18, 2017
Уэйна Руни остановила полиция в ночь на 1 сентября, когда он возвращался домой из бара в городе Уилмслоу рядом с Манчестером.
Уэйн Руни, воспитанник футбольной академии «Эвертона», в течение 13 лет играл за «Манчестер Юнайтед». В составе этого клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Руни провел 119 матчей за сборную Англии. Забив 53 гола, он стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.
Руни вернулся в «Эвертон» перед началом сезона 2017–2018 годов.