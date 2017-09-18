С двух фигурантов дела Шакро Молодого сняты обвинения

ФСБ сняла обвинения с двух фигурантов дела о взятках, которые криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) давал высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства из правоохранительных органов, обвинения сняты с бывшего сотрудника управления собственной безопасности СК РФ Дениса Богородецкого и экс-сотрудника главного управления собственной безопасности МВД Евгения Суржикова.

Богородецкий первоначально фигурировал в деле как посредник в передаче взятки от Шакро Молодого сотрудникам правоохранительных органов. Однако теперь, рассказали источники агентства, ему оформили явку с повинной. «В статье о посредничестве [при передаче взятки] есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступлении», — сказал собеседник агентства, добавив, что Богородецкий в настоящий момент освобожден из-под домашнего ареста.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что «слух» о том, что с Богордецкого сняли обвинения «действительно есть».

Евгению Суржикову, работавшему в частном охранном предприятии подручного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца), также «оформили явку с повинной» и отпустили на свободу, сообщил источник РИА Новости. Адвокат Суржикова от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

Суржиков, по версии «Росбалта», фактически выполнял роль главы службы безопасности Итальянца и предлагал через Богородецкого взятку замначальника управления собственной безопасности СК России Александру Ламонову.

«Росбалт» со ссылкой на источники также сообщал, что Богородецкий и Суржиков активно сотрудничали со следствием. В частности, по данным «Росбалта», Богородецкий дал показания против своих начальников Михаила Максименко и Александра Ламонова.