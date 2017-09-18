Механик получил 3,5 года колонии за гибель женщины при падении лифта в «Алых парусах»

Электромеханик Андрей Белоусов, обслуживавший лифт в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, при падении которого погибла женщина, приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Приговор Белоусову вынес Хорошевский районный суд Москвы.

Прокуратура просила приговорить Белоусова к четырем годам лишения свободы.

Электромеханик, обвинявшийся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), свою вину не признал.

В ходе процесса представитель потерпевшей стороны также заявил гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщал ТАСС. Подсудимый и его защита с заявленными исками также не согласились.