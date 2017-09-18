Механик получил 3,5 года колонии за гибель женщины при падении лифта в «Алых парусах»
Электромеханик Андрей Белоусов, обслуживавший лифт в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, при падении которого погибла женщина, приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Приговор Белоусову вынес Хорошевский районный суд Москвы.
Прокуратура просила приговорить Белоусова к четырем годам лишения свободы.
Электромеханик, обвинявшийся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), свою вину не признал.
В ходе процесса представитель потерпевшей стороны также заявил гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщал ТАСС. Подсудимый и его защита с заявленными исками также не согласились.
В январе 2016 года в одном из лифтов жилого комплекса «Алые паруса» провалился пол. В результате погибла 35-летняя Ирина Володина, дочь диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Евгения Кочергина. После гибели женщины было возбуждено уголовное дело по 238 статье УК.
Электромеханик Андрей Белоусов, работавший в компании «Лифтгарант», которая занималась обслуживанием лифтов в «Алых парусах», был единственным обвиняемым по делу. При этом Следственный комитет РФ, сообщало РИА Новости, расследует причастность «неустановленных лиц из числа руководства» организаций «ДС Эксплуатация» и «Лифтгарант» к гибели женщины.
Обвинение, предъявленное электромеханику, предусматривало максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.