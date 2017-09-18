Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности, державшийся более 50 лет

Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности, установленный в 1960-х годах бразильским «Сантосом», за который в то время играл Пеле. Испанский клуб забивает как минимум один гол уже в 73 матчах подряд. «Сантосу» удавалось это сделать в период с ноября 1961 по август 1963 года.

Real Madrid alcanzó el récord del Santos de Pelé en anotar al menos un gol en 73 partidos oficiales consecutivamente.#HalaMadrid pic.twitter.com/Y8PndTNGcC — Real Madrid Pasión🏆 (@madrid_pasion12) September 18, 2017

В матче очередного тура чемпионата Испании 17 сентября мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1. Голы в составе мадридского клуба забили Борха Майораль и Гарет Бэйл, еще один мяч срезал в свои ворота защитник «Реал Сосьедада».

Real Sociedad vs Real Madrid 1-3 — All Goals & Extended Highlights — La Liga 09.17.2017 HD Premium Sintesi

В последний раз мадридскому «Реалу» не удавалось забить хотя бы один гол 26 апреля 2016 года — это был выездной матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», завершившийся вничью 0:0.