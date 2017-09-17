Боксер Геннадий Головкин защитил три чемпионских титула. Его бой с Саулем Альваресом завершился вничью

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. Его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом, проходивший в Лас-Вегасе, завершился вничью.

Бой продолжался 12 раундов. Один судья признал победителем Альвареса (118:110), второй — Головкина (115:113), третий зафиксировал ничью (114:114).

После боя Головкин заявил, что хочет провести еще один поединок против Альвареса. «Я не проиграл. Я все еще чемпион. Конечно, я хочу реванш, хочу драться. Реванш или другой бой — я хочу драться», — сказал казахстанский боксер.

Альварес также заявил, что готов к новому поединку: «Очевидно, что я хочу реванш. Если люди хотят второй бой, то да».