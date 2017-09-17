Биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП. Стекло их машины пробил болт, прилетевший от встречного автомобиля

Биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина (все они завершили спортивную карьеру), а также бывший руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Мария Байдина попали в ДТП на трассе под Красноярском.

Медведцева, находившаяся за рулем машины, госпитализирована с черепно-мозговой травмой. После операции ее поместили в реанимационное отделение. Спортсменка находится в состоянии средней тяжести. По словам врачей, ее жизни ничто не угрожает.

Слепцова, Вилухина и Байдина не пострадали.

На сайте красноярского телеканала ТВК сообщается, что авария произошла, когда от встречного автомобиля прилетел болт (возможно, он лежал на дороге и попал под колесо машины). Болт пробил лобовое стекло и попал в голову Медведцевой. Машина со спортсменками через встречную полосу съехала в кювет.

Издание «НГС. Красноярск» сообщает, что водитель встречного автомобиля не установлен.