Под Борисоглебском разбился военный самолет, пилоты катапультировались

Военный самолет Як-130 разбился 16 сентября недалеко от аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область), сообщает Минобороны РФ.

Оба пилота успешно катапультировались и вышли на связь. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что экипажу удалось увести самолет от построек.

По словам источника «Интерфакса», «причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя».

В каком именно регионе упал самолет, неясно. Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет упал не в Воронежской области, а в соседнем Новониколаевском районе Волгоградской области.