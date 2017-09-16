Минкульт признали потерпевшим по делу «Седьмой студии»

Министерство культуры РФ признано потерпевшим по делу о хищениях в «Седьмой студии», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, ведомство планирует подать иск о возмещении причиненного ущерба.

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил «Интерфаксу», что это «формальная процедура» и что «неопровержимый факт проведения проекта „Платформа“ делает невозможным признание кого-либо потерпевшим».

О том, что Минкульт может быть признан потерпевшим, в конце августа сообщал источник ТАСС. Источник говорил, что в деле есть заявление ведомства о хищении 68 миллионов рублей, поэтому оно «может быть признано потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть».