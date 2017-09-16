Минкульт признали потерпевшим по делу «Седьмой студии»

Агентство «Москва»
09:26, 16 сентября 2017
Требует подтверждения

Министерство культуры РФ признано потерпевшим по делу о хищениях в «Седьмой студии», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, ведомство планирует подать иск о возмещении причиненного ущерба.

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил «Интерфаксу», что это «формальная процедура» и что «неопровержимый факт проведения проекта „Платформа“ делает невозможным признание кого-либо потерпевшим».

О том, что Минкульт может быть признан потерпевшим, в конце августа сообщал источник ТАСС. Источник говорил, что в деле есть заявление ведомства о хищении 68 миллионов рублей, поэтому оно «может быть признано потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть».

Адвокаты всех обвиняемых отказались комментировать информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Агентство «Москва»
«Седьмая студия» — театральная компания, которую основал режиссер Кирилл Серебренников. В 2017 году Серебренникова и других бывших руководителей компании обвинили в хищении более 60 миллионов рублей из 214 миллионов, выделенных в 2011–2014 годы Минкультом для проекта «Платформа». Режиссер находится под домашним арестом.
Следствие утверждает, что руководители «Седьмой студии» завышали стоимость производства мероприятий, перечисляли полученные деньги фирмам-однодневкам, после чего «обналичивали и распределяли между соучастниками». Серебренников, как и большинство других фигурантов дела, отказываются признать себя виновными.
Кроме Серебренникова по делу проходят генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева (они находятся в СИЗО) и гендиректор Юрий Итин (его посадили под домашний арест). По неподтвержденным данным, показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала Нина Масляева.
Министр культуры РФ Владимир Мединский называл задержание Серебренникова «очень печальной ситуацией», при этом подчеркивая, что не считает дело заказным или связанным с творчеством режиссера.

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