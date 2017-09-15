Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился перед матерью девочки без рук. Он спрашивал, зачем таким детям разрешают появляться на свет

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев извинился перед Эльмирой Кнутсен — матерью девочки без рук, о которой он несколько дней назад написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет?»

Встретился с мамой девочки Василины и принёс ей свои извиненияhttps://t.co/N2iUr1X2dN — Игорь Лебедев (@Russian1972) September 15, 2017

«Приношу свои извинения вам и в вашем лице всем людям с ограниченными возможностями и их близким», — заявил, согласно «Комсомольской правде», Лебедев.

На встрече депутат предложил Кнутсен «сотрудничество» в сфере улучшения ситуации с жизнью людей с инвалидностью в России и подарил ее сыну подарочный сертификат магазина «Детский мир».

Лебедев также заявил, что его слова были частью «своего рода частной переписки, но в публичной плоскости», а СМИ исковеркали их смысл, «гоняясь за громкой новостью».

Игорь Лебедев прокомментировал видеозапись с приемной дочерью Эльмиры Кнутсен, двухлетней Василиной, 11 сентября в твиттере — ролик, на котором девочка ест, держа вилку ногой, перепостил зампред главы ЦБ Александр Торшин.

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение (в оригинале „мученик“. — прим. „Медузы“), а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — написал вице-спикер Госдумы.

Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик , а не жизнь ?!

Современная медицина определяет патологию заранее — Игорь Лебедев (@Russian1972) September 11, 2017

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский ответил ему в твиттере, что это «омерзительная позиция», на что Лебедев сказал: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». Позже Лебедев более развернуто изложил свои мысли о детях с инвалидностью в своем ЖЖ.

Слова Лебедева вызвали негативную реакцию. В интернете появилась петиция в адрес президента Владимира Путина с просьбой «принять решение о возможности дальнейшего нахождения Лебедева» на посту вице-спикера. Высказывание депутата прокомментировали в РПЦ, а уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова пожаловалась на него в комиссию Госдумы по этике.

Игорь Лебедев поначалу извиняться отказался, заявив, «никого не оскорблял и никого не обижал». В поддержку точки зрения сына высказался и Владимир Жириновский.

Позже он опубликовал ссылку на интервью Эльмиры Кнутсен с комментарием: «Приемная мать безрукой девочки исправляет ошибки „родной“ матери. Приглашаю встретиться и окажу всю возможную помощь»; он также пообещал установить в ее подъезде пандус.