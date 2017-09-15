В Ульяновской области мужчину оштрафовали за срыв богослужения. Он пришел в церковь и потребовал заплатить за работу

Simbirsk.city
08:51, 15 сентября 2017
Надежный источник

В Ульяновской области суд назначил судебный штраф в размере 10 тысяч рублей местному жителю Марату Сафиуллину, который в конце февраля сорвал богослужение в поселке Силикатный.

Как пишет сайт Simbirsk.city, Сафиуллин (предположительно, будучи нетрезвым) вошел в церковь во время службы и стал звать батюшку, требуя заплатить ему за работу по сварке забора вокруг здания. Позже, по данным издания, Сафиуллин раскаялся и признал, что «батюшка ни при чем — договор у него был с другим работодателем».

Сафиуллина судили по статье «незаконное воспрепятствование проведению богослужений» (часть 3 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Поскольку он признал вину, «загладил причиненный вред и примирился с потерпевшей стороной», дело было прекращено. Сафиуллину назначили судебный штраф, сообщает СК.

По статье «незаконное воспрепятствование проведению богослужений» (часть 3 статьи 148 УК РФ) привлекают к ответственности крайне редко. Так, в 2015–2016 годы, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, по этой статье не судили никого. 
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