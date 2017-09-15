Сборная России проиграла Сербии в полуфинале Евробаскета

Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу команде Сербии. Матч закончился со счетом 79-87.

Сборная России проиграла начало встречи: после первой четверти счет был 25-20 в пользу Сербии, после второй — 48-34. Во второй половине россияне смогли навязать борьбу сербам, но все же ни разу не вели в счете.

Лучшим в составе сербов в этом матче был Богдан Богданович, набравший 24 очка, еще 18 на счету у Бобана Марьяновича. У россиян отличился Алексей Швед с 33 очками.

По статистике матча видно, что сербы обыграли россиян за счет более точных попаданий двухочковых бросков — 70% у Сербии против 48% у России. По точности трехочковых бросков у команд практически равенство (37% против 38%), но россияне атаковали из-за дуги гораздо чаще.