Венесуэла отказалась от расчетов в долларах за нефть

The Wall Street Journal
09:27, 14 сентября 2017
Требует подтверждения

Власти Венесуэлы распорядились не проводить расчеты по нефтяным контрактам в долларах США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Нефтяные трейдеры, работающие с Венесуэлой, по данным собеседников агентства, уже перешли на расчеты в евро.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PdVSA, сообщили источники, уведомила своих частных партнеров о необходимости открыть счета в евро, а уже имеющиеся средства конвертировать в единую европейскую валюту.

Публично, отмечает The Wall Street Journal, власти Венесуэлы об отказе от расчетов за нефть в долларах пока не объявили. Министерство энергетики Венесуэлы и PdVSA от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

The Wall Street Journal предполагает, что отказ от расчетов за нефть является попыткой обойти американские санкции. В августе США запретили своим гражданам и компаниям сделки с ценными бумагами PdVSA и покупку новых выпусков гособлигаций Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале сентября заявил, что в ближайшие несколько недель Центробанк страны откажется от доллара при формировании валютной корзины. По словам Мадуро, чтобы «освободиться от доллара» Венесуэла сформирует валютную корзину, куда войдут российский рубль, китайский юань, японская иена, индийская рупия и евро.
В Венесуэле несколько лет продолжается тяжелейший экономический и политический кризис, сопровождающийся, в частности, резкой нехваткой иностранной валюты, на которую страна, в числе прочего, закупает продовольствие.
На долю нефти приходится около 95 процентов экспортной выручки Венесуэлы.
Одним из крупнейших партнеров Венесуэлы в проектах по добычи нефти является «Роснефть». За последнее время «Роснефть» выделила компании PdVSA 6 миллиардов долларов в виде предоплаты за поставки нефти.

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