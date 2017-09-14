Венесуэла отказалась от расчетов в долларах за нефть

Власти Венесуэлы распорядились не проводить расчеты по нефтяным контрактам в долларах США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Нефтяные трейдеры, работающие с Венесуэлой, по данным собеседников агентства, уже перешли на расчеты в евро.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PdVSA, сообщили источники, уведомила своих частных партнеров о необходимости открыть счета в евро, а уже имеющиеся средства конвертировать в единую европейскую валюту.

Публично, отмечает The Wall Street Journal, власти Венесуэлы об отказе от расчетов за нефть в долларах пока не объявили. Министерство энергетики Венесуэлы и PdVSA от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

The Wall Street Journal предполагает, что отказ от расчетов за нефть является попыткой обойти американские санкции. В августе США запретили своим гражданам и компаниям сделки с ценными бумагами PdVSA и покупку новых выпусков гособлигаций Венесуэлы.