В РПЦ сравнили «Матильду» с Charlie Hebdo

Митрополит Волоколамский Иларион, который возглавляет отдел внешних связей РПЦ, заявил, что ситуация вокруг фильма «Матильда» похожа на споры по поводу публикаций французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

«Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с „Шарли“ или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь „Матильду“, либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры», — заметил митрополит.

Он добавил, что сам выступает против призывов к насилию и против цензуры в отношении фильма, но не хочет «становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает». Митрополит Иларион пояснил, что сам уже посмотрел фильм и высказал режиссеру Алексею Учителю свое мнение.