Суд вернул в прокуратуру дело Леонида Жегулева, обвиняемого в торговле наркотиками

Такое решение суд принял из-за ошибки в тексте обвинения — там говорится, что обвиняемый совершил преступление 30 ноября 2017 года, а не 2016 года. Кроме того, к делу оказались не приложены результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Леонид Жегулев был задержан в ноябре 2016 года. При обыске у него нашли более 100 граммов гашиша. Его защита утверждает, что полиция подбросила наркотики. В суде выяснилось, что понятыми при обыске были люди, давно знакомые с полицейскими, проводившими обыск. Защита Жегулева просила провести экспертизу отпечатков пальцев на упаковке с найденными наркотиками, но следствие и суд ответили отказом.

Жегулев отказался признать себя виновным. О найденных у него наркотиках, по его словам, он ничего не знает. Жегулев рассказал, что иногда курил марихуану, но употребление наркотиков по российскому законодательству не является преступлением.