Суд вернул в прокуратуру дело Леонида Жегулева, обвиняемого в торговле наркотиками
Предупреждение о возможном конфликте интересов. Леонид Жегулев — брат специального корреспондента «Медузы» Ильи Жегулева. В написании этой новости Илья Жегулев участия не принимал.
Останкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Леонида Жегулева, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает «Дождь».
Такое решение суд принял из-за ошибки в тексте обвинения — там говорится, что обвиняемый совершил преступление 30 ноября 2017 года, а не 2016 года. Кроме того, к делу оказались не приложены результаты оперативно-розыскных мероприятий.
Леонид Жегулев был задержан в ноябре 2016 года. При обыске у него нашли более 100 граммов гашиша. Его защита утверждает, что полиция подбросила наркотики. В суде выяснилось, что понятыми при обыске были люди, давно знакомые с полицейскими, проводившими обыск. Защита Жегулева просила провести экспертизу отпечатков пальцев на упаковке с найденными наркотиками, но следствие и суд ответили отказом.
Жегулев отказался признать себя виновным. О найденных у него наркотиках, по его словам, он ничего не знает. Жегулев рассказал, что иногда курил марихуану, но употребление наркотиков по российскому законодательству не является преступлением.
Илья Жегулев написал письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность действий следствия, а в случае отсутствия достаточных улик закрыть уголовное дело. Илья Жегулев также опубликовал петицию на сайте Change.org в защиту брата. На момент написания этой заметки петицию подписали более полутора тысяч человек.