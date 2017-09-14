Компании из Нидерландов заподозрили в поставке оборудования для моста в Крым в обход санкций

Две компании из Нидерландов подозреваются в поставку в Россию оборудования, используемого при строительстве моста в Крым, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на голландские СМИ.

Речь идет об оборудовании для установки трубчатых свай, служащих фундаментом опор моста. Компания Bijlard Hydrauliek, по данным голландских СМИ, изготовила ключевые элементы этого оборудования, в Dematec Equipment осуществила сборку.

Оборудование, как выяснила газета De Gelderlander, было передано России в начале 2016 года и сначала находилось в Тамани.

Поставка оборудования для строительства моста в Крым нарушает санкции, наложенные Европейским союзом, отмечает Deutsche Welle. Европейский суд в Люксембурге в 2016 году признал, что проект моста, который свяжет Краснодарский край и Крым, подпадает под действие санкций.

Обе компании нарушение санкционного режима отрицают. Так, в Dematec Equipment заявили, что их оборудование применялось при строительстве, которое велось на территории России, а не в Крыму. В Bijlard Hydraulie, в свою очередь, утверждают, что лишь поставляли комплектующие и не знали о том, куда в дальнейшем отправится оборудование.

После публикации расследования De Gelderlander правительство Нидерландов объявило о проверке законности участия обеих компаний в строительстве Керченского моста. Расследование ведет нидерландская администрация по вопросам налогов и таможни, которая впоследствии передаст материалы генпрокуратуре.