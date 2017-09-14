Евгения Касперского пригласили дать показания в Конгрессе США

Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям пригласил основателя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского дать показания на слушаниях, посвященных риску использования продукции компании в американских госучреждениях.

Слушания назначены на 27 сентября. На них также приглашены специалисты по кибербезопасности из различных американских организациях и министерства внутренней безопасности.

Собирается ли Касперский на слушания, пока неизвестно.

13 сентября комитет запросил в 22 американских госучреждениях все документы, так или иначе связанные с использованием продукции «Лаборатории Касперского».