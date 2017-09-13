В школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб один ученик
В средней школе города Спокан в штате Вашингтон произошла стрельба. По последним данным, погиб один ученик и по меньшей мере четверо получили ранения.
Стрелявший задержан. Информации о его личности и возможных мотивах пока нет.
Трое пострадавших были доставлены в больницы.
Стрельба произошло около 10 утра по местному времени (около восьми вечера по Москве). Одна из учениц опубликовала фотографию из здания начальной школы, куда ее эвакуировали вместе с другими учениками.
At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK— Christina✌🏽️ (@TheChristinaXX) September 13, 2017
В американских школах ежегодно происходит десятки инцидентов со стрельбой, в результате которых гибнут люди; раз в несколько лет в школах случаются массовые убийства — в 2012 году в школе «Сэнди-Хук» были убиты 26 человек. «Медуза» подробно писала о проблеме со смертностью от огнестрельных ранений в США и о дискуссии о свободном ношении оружия в этой стране.