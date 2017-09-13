В школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб один ученик

The Spokeman Review
19:26, 13 сентября 2017
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В средней школе города Спокан в штате Вашингтон произошла стрельба. По последним данным, погиб один ученик и по меньшей мере четверо получили ранения.

Стрелявший задержан. Информации о его личности и возможных мотивах пока нет.

Трое пострадавших были доставлены в больницы.

Стрельба произошло около 10 утра по местному времени (около восьми вечера по Москве). Одна из учениц опубликовала фотографию из здания начальной школы, куда ее эвакуировали вместе с другими учениками.

В американских школах ежегодно происходит десятки инцидентов со стрельбой, в результате которых гибнут люди; раз в несколько лет в школах случаются массовые убийства — в 2012 году в школе «Сэнди-Хук» были убиты 26 человек. «Медуза» подробно писала о проблеме со смертностью от огнестрельных ранений в США и о дискуссии о свободном ношении оружия в этой стране.

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