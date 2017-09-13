В школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб один ученик

В средней школе города Спокан в штате Вашингтон произошла стрельба. По последним данным, погиб один ученик и по меньшей мере четверо получили ранения.

Стрелявший задержан. Информации о его личности и возможных мотивах пока нет.

Трое пострадавших были доставлены в больницы.

Стрельба произошло около 10 утра по местному времени (около восьми вечера по Москве). Одна из учениц опубликовала фотографию из здания начальной школы, куда ее эвакуировали вместе с другими учениками.