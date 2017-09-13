В России вынесли первый приговор за дебош на борту самолета

Химкинский городской суд приговорил гражданина Израиля, устроившего дебош на борту самолета Тель-Авив — Москва, к шести месяцам лишения свободы. Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе «Аэрофлота», этот приговор стал первым в России.

Дело на 50-летнего пассажира завели в мае. Как поясняли в МВД, мужчина матерился, распивал алкоголь, который пронес на борт с собой, а затем попытался открыть дверь самолета. В «Аэрофлоте» попытку открыть дверь не упомянули.