В России вынесли первый приговор за дебош на борту самолета
Химкинский городской суд приговорил гражданина Израиля, устроившего дебош на борту самолета Тель-Авив — Москва, к шести месяцам лишения свободы. Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе «Аэрофлота», этот приговор стал первым в России.
Дело на 50-летнего пассажира завели в мае. Как поясняли в МВД, мужчина матерился, распивал алкоголь, который пронес на борт с собой, а затем попытался открыть дверь самолета. В «Аэрофлоте» попытку открыть дверь не упомянули.
В апреле в России вступила в силу новая редакция статьи о хулиганстве: в нее добавили пункт о нарушении общественного порядка на транспорте, включая воздушный. Он предполагает до пяти лет колонии.
Тогда же в Уголовном кодексе появилась новая статья 267.1 (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта), предусматривающая до двух лет лишения свободы.
В июне Госдума приняла во втором чтении законопроект о «черных списках» пассажиров, которым авиакомпании смогут в течение года отказывать в продаже билета на рейс.