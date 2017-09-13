«Почта России» занялась продажей телефонов и планшетов

РБК
07:21, 13 сентября 2017
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«Почта России» начала продавать телефоны и планшеты компании Samsung. Приобрести продукцию этой компании можно на интернет-площадке «Почтамаркет», а также сделав заказ по одноименному бумажному каталогу, распространяемому в почтовых отделениях, сообщили РБК в «Почте России».

«Свыше 30 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности, — напомнил директор департамента электронной коммерции „Почты России“ Алексей Вайсберг. — Развивая дистанционную торговлю, „Почта России“ предоставляет жителям этих населенных пунктов доступ к широкому ассортименту товаров».

В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, указывают на небольшой выбор электроники на торговой площадке «Почты России», высокие для многих регионов цены на продукцию Samsung, а также давно существующую возможность доставки покупок из других интернет-магазинов в любое почтовое отделение на территории России.

«Поздно „Почта России“ решила выйти на рынок. На том же „Яндекс.Маркет“ есть большой выбор поставщиков и разброс цен, а доставка также может быть осуществлена в любое отделение „Почты России“, то есть возможностей там больше», — говорит генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

РБК
Интернет-площадка «Почтамаркет» была запущена в октябре 2016 года. В настоящий момент на ней представлены более 100 тысяч наименований, включая игрушки, садовые растения и косметику. По данным «Почты России», за неполный год работы торговой площадки было оформлено около 500 тысяч заказов.
В печатном каталоге «Почтамаркет», который распространяется во всех 42 тысячах почтовых отделениях, — около 100 наименований. В марте 2017 года «Почта России» объявила о планах продавать через печатный каталог продукты питания.
С 2016 года в нескольких тысячах почтовых отделениях России работает «Почта банк». Кредитная организация была создана «Почтой России» и ВТБ24.

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