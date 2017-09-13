«Почта России» занялась продажей телефонов и планшетов

«Почта России» начала продавать телефоны и планшеты компании Samsung. Приобрести продукцию этой компании можно на интернет-площадке «Почтамаркет», а также сделав заказ по одноименному бумажному каталогу, распространяемому в почтовых отделениях, сообщили РБК в «Почте России».

«Свыше 30 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности, — напомнил директор департамента электронной коммерции „Почты России“ Алексей Вайсберг. — Развивая дистанционную торговлю, „Почта России“ предоставляет жителям этих населенных пунктов доступ к широкому ассортименту товаров».

В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, указывают на небольшой выбор электроники на торговой площадке «Почты России», высокие для многих регионов цены на продукцию Samsung, а также давно существующую возможность доставки покупок из других интернет-магазинов в любое почтовое отделение на территории России.