Петербургский депутат попросил Чайку проверить баттл Оксимирона и Гнойного. Он решил понять, как баттлить самому

По словам Анохина, его «лично ничего не задело в этом баттле». Он попросил проверить баттл, «чтобы были какие-то правила его проведения».

Депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Анохин потребовал от Генпрокуратуры проверить на экстремизм и оскорбление чувств верующих рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным. Обращение он отправил на имя генпрокурора Юрия Чайки.

«У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — уточнил депутат.

Ранее единоросс вызвал на баттл оппозиционного петербургского депутата Максима Резника. Анохин предложил «столкнуться в дебатах в доступной для молодежи, а именно литературно-поэтической форме». Он добавил, что за основу хочет взять баттл Оксимирона и Гнойного. Резник согласился на «поединок».

Основными темами баттла Анохин выбрал конфликты вокруг фильма «Матильда» и передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как сказал депутат, часть баттла уйдет на фристайл; панчи он планирует писать сам.

Баттл между Оксимироном и Гнойным прошел в августе. Он стал одним из самых популярных, его итоги широко освещались в СМИ. В итоге Роскомнадзор решил оштрафовать шесть СМИ за видео баттла, в котором был мат.