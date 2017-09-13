Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом

ТАСС
08:30, 13 сентября 2017
Надежный источник

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом и запустил конкурсное производство на полгода. Такое решение было озвучено 13 сентября.

Процедура банкротства «Трансаэро» по заявлению Сбербанка началась в 2015 году. Тогда в компании ввели наблюдение.
Банкротство авиакомпании запустили после того, как она не смогла обслуживать долги на общую сумму 250 миллиардов рублей. Обязательства «Трансаэро» по перевозке пассажиров взял на себя «Аэрофлот».

Банкротство «Трансаэро»

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