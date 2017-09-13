Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом и запустил конкурсное производство на полгода. Такое решение было озвучено 13 сентября.
Процедура банкротства «Трансаэро» по заявлению Сбербанка началась в 2015 году. Тогда в компании ввели наблюдение.
Банкротство авиакомпании запустили после того, как она не смогла обслуживать долги на общую сумму 250 миллиардов рублей. Обязательства «Трансаэро» по перевозке пассажиров взял на себя «Аэрофлот».