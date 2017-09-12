В Перми из-за массовой эвакуации отменили занятия во всех школах
Во всех школах Перми 12 сентября отменены занятия из-за массовой эвакуации, которую проводят в связи с анонимными звонками о заложенных бомбах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В общей сложности в Перми эвакуированы около шести тысяч человек — из школ, университета, торговых центров, железнодорожного вокзала и автовокзала. Сотрудники оперативных служб проверяют здания с собаками.
11-12 сентября массовую эвакуацию проводят во многих крупных городах по всей России. В их числе Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Омск, Владивосток, Красноярск и Ставрополь. В некоторых городах местные журналисты сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что проводятся учения. В других городах власти отрицают факт учений.