В Ираке гражданина России приговорили к смертной казни за связь с ИГ

Иракский суд приговорил к смертной казни гражданина России, воевавшего на стороне «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака.

Россиянин, имя которого не называется, с 2015 года участвовал в операциях ИГ в Мосуле. Он был задержан в Мосуле во время операции по освобождению города от боевиков, о завершении которой власти Ирака объявили в середине июля.

Телеканал «Аль-Сумария» сообщает, что гражданин РФ входил в один из батальонов ИГ, «причастный к многочисленным терактам против сотрудников иракских спецслужб».

Приговор, как сообщает телеканал, вынес один из судов Багдада. Он может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о смертном приговоре, вынесенном россиянину в Ираке, заявила РБК: «Эксперты занимаются данной ситуацией».