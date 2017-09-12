В Ираке гражданина России приговорили к смертной казни за связь с ИГ

Reuters
13:16, 12 сентября 2017
Надежный источник

Иракский суд приговорил к смертной казни гражданина России, воевавшего на стороне «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака.

Россиянин, имя которого не называется, с 2015 года участвовал в операциях ИГ в Мосуле. Он был задержан в Мосуле во время операции по освобождению города от боевиков, о завершении которой власти Ирака объявили в середине июля.

Телеканал «Аль-Сумария» сообщает, что гражданин РФ входил в один из батальонов ИГ, «причастный к многочисленным терактам против сотрудников иракских спецслужб».

Приговор, как сообщает телеканал, вынес один из судов Багдада. Он может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о смертном приговоре, вынесенном россиянину в Ираке, заявила РБК: «Эксперты занимаются данной ситуацией».

После освобождения Мосула в июле 2017 года сообщалось, что иракские правоохранительные органы задержали более 20 иностранцев по подозрению в связях с ИГ. Среди задержанных, по данным Associated Press, были россияне. Источники в российском МИД тогда сообщили РИА Новости, что посольство не располагают информацией о задержанных в Мосуле гражданах РФ.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в сентябре 2015 года заявлял, что на стороне ИГ воюют около 1,8 тысячи граждан России. В январе 2017 года Национальный антитеррористический комитет объявил, что удалось снизить «пополнение формирований ИГ с российской территории», не став называть точные цифры.
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