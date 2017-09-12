«Роснефть» объявила, что сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн

Специалисты «Роснефти» смогли сдвинуть айсберг массой более миллиона тонн в Арктике. Об этом сообщил вице-президент компании Андрей Шишкин.

Направление движения айсберга изменили, чтобы он не столкнулся с нефтяной платформой.

По словам Шишкина, это самый крупный айсберг в истории, который удалось отбуксировать российской компании. Он добавил, что масса айсберга, с которым столкнулся «Титаник», составляла 75 тысяч тонн.