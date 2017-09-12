«Роснефть» объявила, что сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
Специалисты «Роснефти» смогли сдвинуть айсберг массой более миллиона тонн в Арктике. Об этом сообщил вице-президент компании Андрей Шишкин.
Направление движения айсберга изменили, чтобы он не столкнулся с нефтяной платформой.
По словам Шишкина, это самый крупный айсберг в истории, который удалось отбуксировать российской компании. Он добавил, что масса айсберга, с которым столкнулся «Титаник», составляла 75 тысяч тонн.
В ходе буксировки айсберга, по словам Шишкина, была апробирована «уникальная технология по изменению траектории дрейфа айсбергов».
В 2016 году «Роснефть» начала проводить экспедиции для проведения попыток управлять движением айсбергов. Специалисты сдвигали айсберги с помощью специальных канатов и сеток. В эксперименте участвовал ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Вторая экспедиция началась 10 сентября 2017 года.
Двумя годами ранее «Роснефть» анонсировала создание комплексной системы управления ледовой обстановкой в Арктике.