Правительство запретило госзакупки иностранной мебели

Запрет будет действовать два года с 1 декабря 2017 года. Исключение составят закупки мебели из стран Евразийского экономического союза (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии).

«Решения приняты в целях загрузки производственных мощностей отечественных предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, направлены на повышение конкурентоспособности российской продукции», — говорится в сообщении.

Запретить госзакупки иностранной мебели дважды предлагало министерство промышленности и торговли. По оценке главы Минпромторга, сейчас российские производители загружены на 40-50%, а после введения запрета они получат заказы на 30-40 миллиардов рублей в год.

Ограничения на госзакупки иностранных товаров начали вводить в 2014 году. Сейчас запрет распространяется на часть программное обеспечение, медицинские изделия, оборудование для оборонной отрасли и машиностроения. Российские производители питания, посуды и оборудования получили ценовое преимущество на торгах в 15%.