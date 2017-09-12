«Матильду» покажут в Госдуме в день начала проката

В Госдуме 26 октября пройдет показ фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщил председатель думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин. В этот день в России начнется прокат картины.

Говорухин, который уже посмотрел фильм, назвал его «нормальным кино», в котором «ничего такого нет». «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук», — цитирует его ТАСС.

Режиссер назвал «глупостью» решение объединенной сети кинотеатров России «Синема парк» и «Формула кино» не показывать фильм. «У них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что ничего там такого нет», — сказал он.

Он также заявил, что депутат Наталья Поклонская (наиболее известный и активный противником картины) «из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы».