«Матильду» покажут в Госдуме в день начала проката

ТАСС
17:37, 12 сентября 2017
Надежный источник

В Госдуме 26 октября пройдет показ фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщил председатель думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин. В этот день в России начнется прокат картины.

Говорухин, который уже посмотрел фильм, назвал его «нормальным кино», в котором «ничего такого нет». «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук», — цитирует его ТАСС.

Режиссер назвал «глупостью» решение объединенной сети кинотеатров России «Синема парк» и «Формула кино» не показывать фильм. «У них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что ничего там такого нет», — сказал он.

Он также заявил, что депутат Наталья Поклонская (наиболее известный и активный противником картины) «из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступает против фильма «Матильда» из-за того, что кино о романе канонизированного императора РФ Николая II оскорбляет, по ее мнению, чувства верующих. По словам Поклонской, депутатский запрос против фильма подписали 37 депутатов Госдумы. Среди них — вице-спикер Петр Толстой и депутат от Чечни Адам Делимханов.
Против фильма также выступают консервативные активисты. Кинотеатры по всей России получали письма с просьбами не показывать фильм. В Санкт-Петербурге в студию режиссера Алексея Учителя бросили «коктейли Молотова», а затем у офиса его адвоката сожгли две машины, оставив листовки «За „Матильду“ гореть».
Власти ряда регионов, а также некоторые кинотеатры и сети заявили об отказе от проката «Матильды». После отказа от показа фильма «Синема парка» и «Формулы кино» министр культуры Владимир Мединский заявил, что его «чаша терпения переполнена».

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