Задержаны подозреваемые в убийстве двух человек, чьи останки нашли в коробках в Москве-реке

Следственный комитет России
10:34, 11 сентября 2017
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве двух человек, чьи расчлененные останки были найдены в августе на берегу Москвы-реки в районе улицы Борисовские пруды.

Задержаны, сообщается на сайте Следственного комитета, двое мужчин и две женщины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

«Приоритетной версией следствия является совершение преступления из корыстных побуждений с целью незаконного завладения недвижимостью», — сообщил СК.

Следователи проверяют причастность фигурантов к совершению других аналогичных эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается.

Следственный комитет России
В начале августа Следственный комитет сообщил, что на берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды найдены несколько пакетов с фрагментами тела женщины, а также зацементированные коробки с останками мужчины. Было возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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