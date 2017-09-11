В Калифорнии запретят доставлять марихуауну беспилотниками

Калифорнийские власти планируют запретить доставку марихуаны беспилотниками. Об этом сообщается в законопроекте о контроле за употреблением марихуаны, разработанном властями штата. Внимание на документ обратило издание Ars Technika.

Согласно будущим правилам, марихуану нельзя будет доставлять воздушным, водным, железнодорожным транспортом, беспилотниками или на велосипедах. Разрешена будет лишь доставка на автомобиле, управляемом человеком.

Сама марихуана должна находиться в непрозрачной упаковке. Курьерам запретят оставлять ее в автомобилях без сигнализации. Сами автомобили должны ездить с включенной GPS, чтобы их всегда можно было отследить.