Сергей «Михась» Михайлов вновь подал в суд на Навального

С чем именно связаны претензии Михайлова, не уточняется.

Михайлов потребовал от Навального опровергнуть и удалить пост политика «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». По словам Морозовой, пост был опубликован 8 августа на сайте Навального, однако на самом деле политик выложил его 7 августа.

Бизнесмен Сергей Михайлов, известный как Михась, подал новый иск к политику Алексею Навальному. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Навальный опубликовал материал после того, как суд отказался удовлетворить предыдущий иск Михайлова. Тогда предприниматель требовал опровергнуть слова из фильма «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом» и лидером Солнцевской ОПГ.

В своем посте Навальный писал про часы, который якобы подарил Михайлову президент Владимир Путин. Михайлов принес в суд документальное подтверждение того, что получал такой подарок, Навальный выложил фотографию копии указа о награждении. Политик вновь назвал предпринимателя лидером Солнцевской ОПГ.

Позднее Михайлов потребовал от Навального извинений и заявил, что Солнцевской ОПГ не существует. Он также рассказал, что подаренные Путиным часы «лежат как память». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что такого подарка, похоже, «просто не было», так как указ официально не публиковали.