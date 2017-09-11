«Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом». Организаторы Берлинале о деле Серебренникова

Организаторы Берлинского Международного кинофестиваля заявили, что «возмущены» делом в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, в рамках которого он был задержан и отправлен под домашний арест. Об этом говорится в письме, направленном руководителем Берлинале Дитером Коссликом в «Гоголь-центр».

«Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом», — говорится в письме, с которым ознакомилась «Медуза».

Кирилл Серебренников, подчеркивается в письме, «один из важнейших передовых российских режиссеров, на протяжении последних лет постоянно вдохновлявший международную публику своим творчеством,» и «невероятно важная фигура во взаимодействие культур наших стран».

Берлинале «присоединяется к международному выражению солидарности» с Серебренниковым, написал Косслик.