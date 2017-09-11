«Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом». Организаторы Берлинале о деле Серебренникова

Meduza
13:02, 11 сентября 2017
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Организаторы Берлинского Международного кинофестиваля заявили, что «возмущены» делом в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, в рамках которого он был задержан и отправлен под домашний арест. Об этом говорится в письме, направленном руководителем Берлинале Дитером Коссликом в «Гоголь-центр».

«Мы возмущены его произвольным задержанием, ведением судебного дела и домашним арестом», — говорится в письме, с которым ознакомилась «Медуза».

Кирилл Серебренников, подчеркивается в письме, «один из важнейших передовых российских режиссеров, на протяжении последних лет постоянно вдохновлявший международную публику своим творчеством,» и «невероятно важная фигура во взаимодействие культур наших стран».

Берлинале «присоединяется к международному выражению солидарности» с Серебренниковым, написал Косслик.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», одним из основателей которой он является. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».
Кроме Серебренникова, фигурантами дела являются бывший генеральный продюсер компании Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая бухгалтер Нина Масляева. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину категорически отрицают. Бывшая бухгалтер, как сообщалось, пошла на сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. Еще один фигурант дела — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в розыск.
С требованием освободить фигурантов дела «Седьмой студии», включая Серебренникова, выступили многочисленные деятели культуры как в России, так и за рубежом.

Дело "Седьмой студии"

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