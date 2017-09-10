«Яблоко» потребовало отставки главы Мосгоризбиркома из-за низкой явки

Партия «Яблоко» потребовала отправить отставку главу Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за то, что он сознательно занимался снижением явки на выборах.

В заявлении «Яблока» говорится, что москвичей сознательно не уведомляли о выборах муниципальных депутатов, которые прошли 10 сентября. По мнению партии, политическую ответственность за это несен мэр Сергей Собянин, а Горбунов был исполнителем его решения.

Как сообщает «Интерфакс», по данным на 15:00 явка в Москве составила около 8,5 процента избирателей. Для сравнения, явка на выборах в Мосгордуму в 2014 году, которые не совмещались с какими-либо другими голосованиями в Москве, составляла чуть более 20 процентов.

Сам Горбунов рассказал, что обвинения в занижении явки нужно предъявлять не ему, а комиссиям муниципальных образований, которые организуют выборы муниципальных депутатов, сообщает РИА Новости. Он отметил, что в последние дни перед выборами «только благодаря позиции мэра» удалось организовать информирование о выборах через окружные газеты. Почему этого не было сделано раньше, Горбунов не сообщил.