В Санкт-Петербурге задержали 130 участников акции в поддержку мусульман Мьянмы

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла несогласованная с властями города акция в поддержку мусульман Мьянмы, пишет «Фонтанка». По данным источника издания в правоохранительных органах, полиция задержала около 130 участников акции.

Официально о проведении какой-либо акции на Дворцовой площади не сообщалось. Кто ее организатор, также неизвестно.

По данным «Фонтанки», участников акции задерживали для проверки документов и собирались отпускать после установления личности. Позднее издание написало, что задержанным предъявят обвинения в нарушении правил проведения митингов и в сопротивлении полицейским.

Одному из задержанных вызвали скорую помощь в связи с недомоганием.