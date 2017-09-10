В Санкт-Петербурге задержали 130 участников акции в поддержку мусульман Мьянмы

Фонтанка.ру
11:08, 10 сентября 2017
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла несогласованная с властями города акция в поддержку мусульман Мьянмы, пишет «Фонтанка». По данным источника издания в правоохранительных органах, полиция задержала около 130 участников акции.

Официально о проведении какой-либо акции на Дворцовой площади не сообщалось. Кто ее организатор, также неизвестно.

По данным «Фонтанки», участников акции задерживали для проверки документов и собирались отпускать после установления личности. Позднее издание написало, что задержанным предъявят обвинения в нарушении правил проведения митингов и в сопротивлении полицейским.

Одному из задержанных вызвали скорую помощь в связи с недомоганием.

10 сентября порядка 200 человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку мусульман в Мьянме. Сотрудники полиции задержали большую часть митингующих под предлогом проверки документов.

Фонтанка.ру
В России с начала сентября прошли несколько акций в поддержку мусульман Мьянмы. 3 сентября в Москве прошел несогласованный митинг у посольства Мьянмы с требованием прекратить притеснения мусульман. Позднее в Грозном состоялся митинг под теми же лозунгами, участие в котором принял глава Чечни Рамзан Кадыров.

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