В Москве задержали директора сахалинской «дочки» «Роснефти»

В чем именно заключается обвинение, пока неизвестно. Ожидается, что 11 сентября Бардину изберут меру пресечения.

В Москве 9 сентября задержали директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. По данным Sakhalin.info, его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Андрей Бардин возглавляет сахалинскую «дочку» «Роснефти» с 2014 года. Он сменил на этом посту Сергея Дряблова, который был уволен после визита на Сахалин главы «Роснефти» Игоря Сечина.

До назначения Бардин долгое время работал в нефтяной индустрии и прошел путь от слесаря до руководителя нефтяных предприятий.