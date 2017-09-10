В Москве задержали директора сахалинской «дочки» «Роснефти»

Sakhalin.Info
07:39, 10 сентября 2017
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В Москве 9 сентября задержали директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. По данным Sakhalin.info, его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

В чем именно заключается обвинение, пока неизвестно. Ожидается, что 11 сентября Бардину изберут меру пресечения.

Андрей Бардин возглавляет сахалинскую «дочку» «Роснефти» с 2014 года. Он сменил на этом посту Сергея Дряблова, который был уволен после визита на Сахалин главы «Роснефти» Игоря Сечина.
До назначения Бардин долгое время работал в нефтяной индустрии и прошел путь от слесаря до руководителя нефтяных предприятий.
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