В 82 российских регионах начались выборы

Meduza
06:33, 10 сентября 2017
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В России 10 сентября открылись избирательные участки в 82 из 85 регионов. В единый день голосования в 16 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе первые в истории выборы губернатора Севастополя.

Также пройдут выборы в региональные парламенты и муниципалитеты. В частности, началось голосование за муниципальных депутатов в Москве. В 2017 году избирательная кампания в Москве отличается большим количеством кандидатов от оппозиционных политических движений.

Еще до начала голосования стало известно о возможных нарушениях. На ютьюбе появилось видео, на котором видно, как замглавы управы московского района Ново-Переделкино Светлана Антонова передает конверты представителям избиркомов и обсуждает вопрос подсчета явки и бюллетеней. После публикации видео мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Антонова и ее начальник уволены, а сотрудники избиркомов в районе заменены.

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