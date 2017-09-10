В 82 российских регионах начались выборы
В России 10 сентября открылись избирательные участки в 82 из 85 регионов. В единый день голосования в 16 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе первые в истории выборы губернатора Севастополя.
Также пройдут выборы в региональные парламенты и муниципалитеты. В частности, началось голосование за муниципальных депутатов в Москве. В 2017 году избирательная кампания в Москве отличается большим количеством кандидатов от оппозиционных политических движений.
Еще до начала голосования стало известно о возможных нарушениях. На ютьюбе появилось видео, на котором видно, как замглавы управы московского района Ново-Переделкино Светлана Антонова передает конверты представителям избиркомов и обсуждает вопрос подсчета явки и бюллетеней. После публикации видео мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Антонова и ее начальник уволены, а сотрудники избиркомов в районе заменены.