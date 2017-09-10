В 82 российских регионах начались выборы

В России 10 сентября открылись избирательные участки в 82 из 85 регионов. В единый день голосования в 16 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе первые в истории выборы губернатора Севастополя.

Также пройдут выборы в региональные парламенты и муниципалитеты. В частности, началось голосование за муниципальных депутатов в Москве. В 2017 году избирательная кампания в Москве отличается большим количеством кандидатов от оппозиционных политических движений.