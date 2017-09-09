Рэперу Басте запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Басте (Василию Вакуленко), сообщает украинское издание «Апостроф».

Решение связано с выступлениями музыканта в Крыму после присоединения полуострова к России.

Сайт опубликовал ответ СБУ на запрос депутата Антона Геращенко (курирует сайт «Миротворец»), в котором говорится о запрете въезда «указанном вами в запросе гражданину РФ сроком на три года». Фамилия Вакуленко в документе не упомянута.

Из сообщения «Апострофа» следует, что издание само инициировало обращение Геращенко к СБУ по поводу возможного запрета на въезд Басте. Еще в апреле издание писало, что обратилось в ведомство с запросом в связи с планами музыканта выступать в Киеве в июне (концерт состоялся); в августе в «Апострофе» сетовали, что несмотря на их обращение, «никаких решений, к сожалению, принято не было».