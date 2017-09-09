Рэперу Басте запретили въезд на Украину

Апостроф
08:45, 9 сентября 2017
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Басте (Василию Вакуленко), сообщает украинское издание «Апостроф».

Решение связано с выступлениями музыканта в Крыму после присоединения полуострова к России.

Сайт опубликовал ответ СБУ на запрос депутата Антона Геращенко (курирует сайт «Миротворец»), в котором говорится о запрете въезда «указанном вами в запросе гражданину РФ сроком на три года». Фамилия Вакуленко в документе не упомянута.

Из сообщения «Апострофа» следует, что издание само инициировало обращение Геращенко к СБУ по поводу возможного запрета на въезд Басте. Еще в апреле издание писало, что обратилось в ведомство с запросом в связи с планами музыканта выступать в Киеве в июне (концерт состоялся); в августе в «Апострофе» сетовали, что несмотря на их обращение, «никаких решений, к сожалению, принято не было».

Как сообщал «Апостроф», следующий концерт Басты в Киеве был запланирован на 1 декабря 2017 года.

Апостроф
Законодательство Украины запрещает въезд в Крым с территории РФ. Из-за посещения полуострова, в частности, российская участница «Евровидения-2017» Юлия Самойлова попала под санкции и не смогла приехать на конкурс.
После присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе Украина запретила въезд нескольким десяткам известных российских музыкантов и актеров,  в том числе Иосифу Кобзону, Михаилу Боярскому, Никите Михалкову, Гуфу, Дельфину и Найку Борзову. В сентябре стало известно, что въезд запретили режиссеру Владимиру Меньшову.

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