Опубликовано видео подрыва машины бойца чеченского батальона в Киеве

В интернете опубликована запись с камеры видеонаблюдения в Киеве, на которую попал взрыв машины бойца чеченского добровольческого батальона Тимура Махаури вечером 8 сентября.

Махаури в результате взрыва погиб. Находившаяся в машине женщина получила тяжелые ранения. В салоне также был ребенок, он не пострадал.