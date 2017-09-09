Опубликовано видео подрыва машины бойца чеченского батальона в Киеве

112 Украина
11:20, 9 сентября 2017
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В интернете опубликована запись с камеры видеонаблюдения в Киеве, на которую попал взрыв машины бойца чеченского добровольческого батальона Тимура Махаури вечером 8 сентября.

Махаури в результате взрыва погиб. Находившаяся в машине женщина получила тяжелые ранения. В салоне также был ребенок, он не пострадал.

Як підірвали машину чеченця Тимура Махаурі у центрі Києва
Тимур Махаури упоминался в СМИ как подсудимый по делу об убийстве в Стамбуле пятерых выходцев из Чечни, причастных к сепаратистским и террористическим организациям. Турецкая прокуратура называла его соучастником убийства Шамиля Басаева. Он был оправдан.
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