Опубликовано видео подрыва машины бойца чеченского батальона в Киеве
В интернете опубликована запись с камеры видеонаблюдения в Киеве, на которую попал взрыв машины бойца чеченского добровольческого батальона Тимура Махаури вечером 8 сентября.
Махаури в результате взрыва погиб. Находившаяся в машине женщина получила тяжелые ранения. В салоне также был ребенок, он не пострадал.
Тимур Махаури упоминался в СМИ как подсудимый по делу об убийстве в Стамбуле пятерых выходцев из Чечни, причастных к сепаратистским и террористическим организациям. Турецкая прокуратура называла его соучастником убийства Шамиля Басаева. Он был оправдан.