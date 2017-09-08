В центре Москвы и на въездах в город высадят 5 тысяч деревьев

В рамках программы «Моя улица» в центре Москвы и на въездах в город будут высажены более пяти тысяч деревьев, сообщается на сайте мэрии.

Новые деревья и кустарники появятся по 40 адресам, в том числе, на Тверской улице, Волхонке, Сретенке, Петровке, Пречистенке и Солянке, на Садовом и Бульварном кольцах, Старой и Новой площадях, а также на Хохловской, Болотной и Славянской площадях.

Высаживать липы, березы, дубы, вязы, клены, каштаны, рябину, яблони, черемуху, иргу, багряник и сирень планируется с конца октября до декабря. Деревья будут высотой от двух до семи метров в возрасте от 25 до 35 лет.

Поставщик деревьев, в задачу которого также будет входить последующий уход за насаждениями, будет выбран на открытом конкурсе. На деревья будет действовать трехлетняя гарантия, по которой поставщик должен будет заменить растение, если оно не прижилось.

Стоимость контракта мэрия не уточнила, сообщив лишь, что «затраты на приобретение одного дерева не должны превышать прошлогодние».