В центре Москвы и на въездах в город высадят 5 тысяч деревьев

Мэрия Москвы
11:02, 8 сентября 2017
Надежный источник

В рамках программы «Моя улица» в центре Москвы и на въездах в город будут высажены более пяти тысяч деревьев, сообщается на сайте мэрии.

Новые деревья и кустарники появятся по 40 адресам, в том числе, на Тверской улице, Волхонке, Сретенке, Петровке, Пречистенке и Солянке, на Садовом и Бульварном кольцах, Старой и Новой площадях, а также на Хохловской, Болотной и Славянской площадях.

Высаживать липы, березы, дубы, вязы, клены, каштаны, рябину, яблони, черемуху, иргу, багряник и сирень планируется с конца октября до декабря. Деревья будут высотой от двух до семи метров в возрасте от 25 до 35 лет.

Поставщик деревьев, в задачу которого также будет входить последующий уход за насаждениями, будет выбран на открытом конкурсе. На деревья будет действовать трехлетняя гарантия, по которой поставщик должен будет заменить растение, если оно не прижилось.

Стоимость контракта мэрия не уточнила, сообщив лишь, что «затраты на приобретение одного дерева не должны превышать прошлогодние».

Озеленение — это завершающий этап городского благоустройства по программе «Моя улица». В 2015–2016 годах на отремонтированных улицах появилось более семи тысяч деревьев. 

Мэрия Москвы
На программу «Моя улица», в рамках которой в центре города ремонтируют дороги и тротуары, в 2017 году было выделено более 42 миллиардов рублей.
В июле стало известно, что мэрия Москвы до конца планирует потратить 6 миллиардов рублей на подсветку деревьев и газонов на участках, отремонтированных по программе «Моя улица». Единый конкурс на подсветку деревьев, в итоге, был отменен, мэрия решила выбирать исполнителя для каждого участка отдельно.
В ноябре 2016 года власти Москвы высадили в городе 2875 взрослых деревьев, включая липы на Тверской улице. Стоимость работ составляла 740 миллионов рублей. Тендер на поставку, посадку и последующий уход за деревьями в течение года выиграла компания «Европарк».
Весной 2017 года жители города активно обсуждали, что на липах на Тверской листья появились лишь на нескольких деревьях. В мэрии Москвы опровергли предположения о гибели деревьев, указав, что в первый год после пересадки листья всегда появляются позже. Кроме того, в мэрии указали на погодные условия, не способствовавшие появлению листьев. Впоследствии на большинстве деревьев на Тверской листья появились.

Как в Москве проводят программу "Моя улица"

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