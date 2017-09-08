В Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1. Погибли не менее пяти человек

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного около полуночи в ночь на 8 сентября, находился на территории штата Чапьяс.

По последним данным мексиканских властей, в результате землетрясения погибли как минимум пять человек.

В штате Табаско погибли двое детей, включая находившегося в больнице младенца, смерть которого наступила при отключении аппарата искусственной вентиляции легких, когда из-за землетрясения выключилось электричество.

В Чапьяс, где погибли три человека, по словам губернатора штата, повреждены больницы и школы.

Данные о жертвах и масштабах причиненного землетрясением ущерба подчеркнули представители местных властей будут уточнятся.

Американский Центр предупреждения о цунами после землетрясения объявил об опасности цунами у тихоокеанского побережья Мексики.

В министерстве внутренних дел Мексики утверждают, что землетрясение — наиболее мощное в истории страны.