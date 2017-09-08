Стена старого кинотеатра в Балашихе обрушилась на торговые ряды. Несколько человек попали в больницу

В Балашихе несколько человек пострадали при обрушении стены закрытого кинотеатра «Союз» на улице Фадеева.

В муниципальной администрации Балашихи и подмосковном Минздраве сообщили, что шесть человек были доставлены в больницу. Среди них есть ребенок.

Источник РИА Новости рассказал о десяти пострадавших.

По данным «Интерфакса», кинотеатр находится на реконструкции. По словам источника агентства, причиной обрушения стены могли стать отступление строителями от технологии или возможная «критическая аварийность» здания, при которой реконструировать его было нельзя.

На кадрах с места происшествия видно, что около здания расположен рынок. Стена упала на торговые ряды, сообщили в местной администрации.