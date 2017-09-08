Московские муниципальные выборы стали самыми «молодыми» за девять лет

Количество выдвинувшихся кандидатов моложе 35 лет на московских муниципальных выборах увеличилось в три раза по сравнению с 2008 годом. Это следует из исследования РБК на основе данных Мосгоризбиркома.

В 2017 году поучаствовать в выборах решили 3073 кандидата моложе 35 лет — это почти 37 процентов от всех выдвиженцев. В 2008 году молодые кандидаты составляли только четверть от общего числа выдвиженцев, а в 2012-м — 32 процента.

Количество кандидатов старшего возраста, в свою очередь, сократилось. В 2012 году кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста (58 лет и старше) было 25 процентов, а теперь — 17.

Среди кандидатов преобладают менеджеры компаний (почти 17 процентов), на втором месте официально безработные выдвиженцы с 11,6 процента, третья по размеру категория — чиновники (10,6 процента). В 2008 и 2012 годах главной категорией выдвиженцев были бюджетники (наука, образование, медицина), которые сейчас составили только 9,7 процента.

Пятую часть всех кандидатов (1477 человек) выдвинула «Единая Россия». В 2008 году партия поддержала почти половину выдвиженцев — 42 процента, а в 2012 году единоросы массово шли на выборы как самовыдвиженцы, поэтому подсчитать долю нельзя.