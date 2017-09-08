Московские муниципальные выборы стали самыми «молодыми» за девять лет

РБК
05:46, 8 сентября 2017
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Количество выдвинувшихся кандидатов моложе 35 лет на московских муниципальных выборах увеличилось в три раза по сравнению с 2008 годом. Это следует из исследования РБК на основе данных Мосгоризбиркома.

В 2017 году поучаствовать в выборах решили 3073 кандидата моложе 35 лет — это почти 37 процентов от всех выдвиженцев. В 2008 году молодые кандидаты составляли только четверть от общего числа выдвиженцев, а в 2012-м — 32 процента.

Количество кандидатов старшего возраста, в свою очередь, сократилось. В 2012 году кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста (58 лет и старше) было 25 процентов, а теперь — 17.

Среди кандидатов преобладают менеджеры компаний (почти 17 процентов), на втором месте официально безработные выдвиженцы с 11,6 процента, третья по размеру категория — чиновники (10,6 процента). В 2008 и 2012 годах главной категорией выдвиженцев были бюджетники (наука, образование, медицина), которые сейчас составили только 9,7 процента.

Пятую часть всех кандидатов (1477 человек) выдвинула «Единая Россия». В 2008 году партия поддержала почти половину выдвиженцев — 42 процента, а в 2012 году единоросы массово шли на выборы как самовыдвиженцы, поэтому подсчитать долю нельзя.

10 сентября почти во всех московских районах пройдут выборы муниципальных депутатов. Всего будут распределены около полутора тысяч мандатов. В 2018 году муниципальные депутаты будут решать, кто сможет участвовать в выборах мэра Москвы.
Накануне выборов глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала московские комиссии за отсутствие информации о выборах. После этого Мосгоризбирком пообещал разослать москвичам SMS с приглашением на выборы.

Выборы в Москве

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