Захвативший заложников в отделении Ситибанка в Москве приговорен к 12 годам колонии

Арам Петросян, захвативший заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы в августе 2016 года, приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

«Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — говорится в приговоре Московского окружного военного суда. В течение года после отбытия наказания Петросян не сможет покидать Московскую область и менять место жительство.

Также суд постановил удовлетворить в полном объеме гражданский иск к Петросяну на 50 тысяч рублей.

В срок наказания суд разрешил зачесть время содержания Петросяна под стражей с 24 августа 2016 года.

Прокуратура просила приговорить Петросяна к 13 годам колонии. Бизнесмен признал свою вину в захвате заложников, но не в терроризме. В последнем слове Петросян попросил прощения у потерпевших и призвал суд проявить к нему снисхождение.

После оглашения приговора Петросян был взят под стражу в зале суда. Выходя из зала заседаний, сообщает ТАСС, он крикнул: «История меня оправдает!».