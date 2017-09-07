Захвативший заложников в отделении Ситибанка в Москве приговорен к 12 годам колонии

Интерфакс
07:53, 7 сентября 2017
Надежный источник

Арам Петросян, захвативший заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы в августе 2016 года, приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

«Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — говорится в приговоре Московского окружного военного суда. В течение года после отбытия наказания Петросян не сможет покидать Московскую область и менять место жительство.

Также суд постановил удовлетворить в полном объеме гражданский иск к Петросяну на 50 тысяч рублей.

В срок наказания суд разрешил зачесть время содержания Петросяна под стражей с 24 августа 2016 года.

Прокуратура просила приговорить Петросяна к 13 годам колонии. Бизнесмен признал свою вину в захвате заложников, но не в терроризме. В последнем слове Петросян попросил прощения у потерпевших и призвал суд проявить к нему снисхождение.

После оглашения приговора Петросян был взят под стражу в зале суда. Выходя из зала заседаний, сообщает ТАСС, он крикнул: «История меня оправдает!».

В августе 2016 года бизнесмен Арам Петросян зашел в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве и угрожал взорвать бомбу, которая была якобы прикреплена к груди. Позже Петросян разрешил находившимся в отделении банка покинуть помещение, а затем сдался полиции. «Бомба», которую он угрожал взорвать, оказалась муляжом.
Свои действия Петросян объяснил тем, что его фирма обанкротилась, но он не получил никакой помощи от властей.

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