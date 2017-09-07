Клуб «Арарат» продолжит выступления. Владелец «передаст акции народу»
Учредитель московского футбольного клуба «Арарат» Валерий Оганесян объявил, что команда продолжит существование.
Оганесян решил выйти из состава учредителей, генеральным директором команды станет Игорь Коротков. Он поблагодарил медиаменеджера Арама Габрелянова за то, что тот «помогал» клубу. В чем заключалась помощь, Оганесян не уточнил. До этого он говорил, что Габрелянов оказывал «моральную поддержку».
«Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция — это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Решили, нашли правильные пути», — рассказал Оганесян.
Ранее «Арарат» обвинил Оганесяна в том, что он ушел с поста президента, вывел со счетов клуба 20 миллионов рублей и уехал в Грузию. Владелец команды отверг обвинения, отметив, что не может «украсть сам у себя».
5 сентября главный тренер «Арарата» Александр Григорян объявил, что команду закрывают. Причины он не уточнял, пообещав рассказать все по завершении последнего матча.
«Чемпионат.ру» писал, что Оганесян предложил нынешнему руководству клуба и спонсорам выкупить команду, но те отказались.