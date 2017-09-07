«Ростелеком» планируют сделать единственным поставщиком связи для госорганов

Компания «Ростелеком» с 2018 года может стать единственным поставщиком услуг фиксированной связи для государственных органов. О подготовке соответствующего распоряжения президента сообщили источники «Ведомостей» на рынке и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Готовящиеся распоряжения, по их данным, касается федеральных органов исполнительной власти, но, скорее всего, этот порядок будет распространен и на региональных чиновников.

Предполагается, что услуги мобильной связи, сообщили источники издания, по-прежнему будут оказывать госорганам разные операторы.

В «Ростелекоме» сообщили, что им неизвестно о подготовке соответствующего распоряжения правительства. В Минкомсвязи и правительстве от комментариев отказались.