«Ростелеком» планируют сделать единственным поставщиком связи для госорганов

Ведомости
06:22, 7 сентября 2017
Требует подтверждения

Компания «Ростелеком» с 2018 года может стать единственным поставщиком услуг фиксированной связи для государственных органов. О подготовке соответствующего распоряжения президента сообщили источники «Ведомостей» на рынке и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Готовящиеся распоряжения, по их данным, касается федеральных органов исполнительной власти, но, скорее всего, этот порядок будет распространен и на региональных чиновников.

Предполагается, что услуги мобильной связи, сообщили источники издания, по-прежнему будут оказывать госорганам разные операторы.

В «Ростелекоме» сообщили, что им неизвестно о подготовке соответствующего распоряжения правительства. В Минкомсвязи и правительстве от комментариев отказались.

«Ростелеком» доминирует на рынке фиксированной связи в целом, но не во всех сегментах, лишиться госконтрактов могут и федеральные, и сильные региональные операторы, говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: это передел рынка, но он не удивляет — статус единственного поставщика для «Ростелекома» стал частым явлением на тендерах.

Ведомости
По оценке «ТМТ консалтинг», «Ростелеком» в настоящий момент занимает 59 процентов рынка фиксированной связи для госзаказчиков. Объем этого рынка компания оценивает в 37 миллиардов рублей. Статус единственного поставщика, предполагает «ТМТ консалтинг», может увеличить ежегодную выручку оператора на 15 миллиардов рублей.
В 2016 году выбор «Ростелекома» в качестве единственного поставщика услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства был оспорен в судах оператором «Мегафон». Компания указывала, что распоряжение правительства, назначающее «Ростелеком» единственным поставщиком в этом сегменте, противоречило закону «О контрактной системе». Суд жалобу «Мегафона» отклонил.
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