Бизнес-омбудсмен Титов назвал дело Улюкаева «политическим процессом»

Суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, является «политическим процессом», заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс», — сказал Титов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что считает судебный процесс открытым, добавив, что «это уже многое говорит».

Титов также сообщил, что громкие дела, к которым относится и процесс над Улюкаевым, не оказывают значительного влияния на инвестиционный климат в России. «На самом деле бизнес у нас уже адаптировался к таким новостям, он больше реагирует на очередную посадку своего товарища, друга или соседа», — сказал он.