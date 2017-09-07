Бизнес-омбудсмен Титов назвал дело Улюкаева «политическим процессом»

ПРАЙМ
07:27, 7 сентября 2017
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Суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, является «политическим процессом», заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс», — сказал Титов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что считает судебный процесс открытым, добавив, что «это уже многое говорит».

Титов также сообщил, что громкие дела, к которым относится и процесс над Улюкаевым, не оказывают значительного влияния на инвестиционный климат в России. «На самом деле бизнес у нас уже адаптировался к таким новостям, он больше реагирует на очередную посадку своего товарища, друга или соседа», — сказал он.

В ноябре 2016 года, комментируя задержание Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки, Борис Титов заявлял, что такие «катаклизмы ничего хорошего не приносят экономике, а серьезно усложняют работу правительства». Он также отмечал, что Улюкаев «не ассоциировался с коррупцией», добавляя, что если суд сочтет вину бывшего министра доказанной, то «прощать такие вещи никак нельзя».
Алексей Улюкаев, занимавший в тот момент пост министра экономического развития, был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он приехал туда за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал за подготовку документов по продаже «Роснефти» госпакета акций «Башнефти». Улюкаев был отправлен под домашний арест и уволен с поста министра. Бывший министр свою вину категорически отрицает, обвиняя главу «Роснефти» Игоря Сечина в провокации взятки.
Дело Улюкаева с середины августа рассматривается в Замосковорецком суде Москвы.

Дело Алексея Улюкаева

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