Полиция возбудила дело о хищении миллиарда рублей, выделенных департаментом труда и соцзащиты Москвы

Московская полиция расследует дело о хищении миллиарда рублей, выделенных департаментом труда и соцзащиты Москвы на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и молодежи. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось постановление о проведении обыска в рамках дела.

Как выяснило издание, следствие считает, что в 2011–2016 годы некие преступники вместе с неустановленными руководителями департамента подавали в мэрию заявки на получение субсидий для реально не действующих фирм.

Для создания видимости злоумышленники арендовали помещения и приглашали туда комиссию из отдела квотирования рабочих мест. Получив деньги, они никаких рабочих мест не создавали.

Дело было возбуждено в феврале 2017 года. Глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян сказал РБК, что деньги выводил департамент труда и занятости, который до 2015 года был отдельной структурой. «Департамент соцзащиты [после ноября 2015 года] никакие субсидии не выдавал. Все необходимые материалы, которые у нас имеются в наличии и которые затребовала прокуратура и МВД и так далее, мы предоставили», — сказал он РБК.