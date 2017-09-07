Дыра в капитале банка «Траст», который санировало «Открытие», выросла за месяц втрое. До 317 миллиардов рублей

Федресурс
12:56, 7 сентября 2017
Надежный источник

Отрицательный капитал банка «Траст», который санировало «Открытие», увеличился за месяц на 203 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

По состоянию на 1 сентября, дыра в капитале банка достигла 316,9 миллиарда рублей. В августе она составляла 113,9 миллиардов рублей, месяцем ранее — 80,23 миллиарда. Причина увеличения дыры неизвестна. Центробанк не опубликовал отчетность даже за июль.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, средства Агентства по страхованию вкладов, которые Центробанк выделил на санацию «Траста», использовали для поддержания ликвидности «Открытия».

Аналитик Fitch Александр Данилов в разговоре с РБК поддержал эту версию. Увеличение дыры на 200 миллиардов рублей — «огромное обесценение, где-то две трети активов банка», отметил эксперт.

«Открытие» начало санацию «Траста» в декабре 2014 года. В итоге банк получил на это 157 миллиардов рублей. «Открытие» называло санацию «тяжелейшим испытанием».
29 августа Центробанк объявил о санации банковской группы «Открытие». Основным владельцем «Открытия» станет сам регулятор, получив 75% акций. Как указывали в Банке России, к этому привела, в том числе, санация «Траста», а также покупка «Росгосстраха».
По предварительной оценке Центробанка, на спасение «Открытия» потребуется 250-400 миллиардов рублей. В их числе деньги, которые направят на санацию «Траста».

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