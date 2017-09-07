Дыра в капитале банка «Траст», который санировало «Открытие», выросла за месяц втрое. До 317 миллиардов рублей

Отрицательный капитал банка «Траст», который санировало «Открытие», увеличился за месяц на 203 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

По состоянию на 1 сентября, дыра в капитале банка достигла 316,9 миллиарда рублей. В августе она составляла 113,9 миллиардов рублей, месяцем ранее — 80,23 миллиарда. Причина увеличения дыры неизвестна. Центробанк не опубликовал отчетность даже за июль.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, средства Агентства по страхованию вкладов, которые Центробанк выделил на санацию «Траста», использовали для поддержания ликвидности «Открытия».

Аналитик Fitch Александр Данилов в разговоре с РБК поддержал эту версию. Увеличение дыры на 200 миллиардов рублей — «огромное обесценение, где-то две трети активов банка», отметил эксперт.