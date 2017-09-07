Адвокаты Улюкаева попросят вызвать в суд свидетелем вице-премьера Аркадия Дворковича

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева намерена добиваться вызова в суд в качестве свидетеля вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом корреспонденту «Медузы» рассказала адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Другой защитник бывшего министра Тимофей Гриднев заметил, что на предварительных слушаниях адвокаты уже ходатайствовали о вызове Дворковича, но суд им отказал.

Сейчас в суде рассматривают доказательства и допрашивают свидетелей стороны обвинения.