Адвокаты Улюкаева попросят вызвать в суд свидетелем вице-премьера Аркадия Дворковича
Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева намерена добиваться вызова в суд в качестве свидетеля вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом корреспонденту «Медузы» рассказала адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.
Другой защитник бывшего министра Тимофей Гриднев заметил, что на предварительных слушаниях адвокаты уже ходатайствовали о вызове Дворковича, но суд им отказал.
Сейчас в суде рассматривают доказательства и допрашивают свидетелей стороны обвинения.
На суде директор департамента «Роснефти» по отношениям с инвесторами Андрей Баранов рассказал, что компания направила президенту России Владимиру Путину письмо. В нем утверждалось, что лучше всего будет продать «Башнефть» «Роснефти». Гриднев на это спросил, известно ли ему, что после получения письма Путин дал некое поручение Дворковичу. Баранов ответил, что ему об этом неизвестно.
Ранее обвинение заявляло, что намерено вызвать в суд главу «Роснефти» Игоря Сечина, который написал на Улюкаева заявление о вымогательстве взятки. Защита также будет добиваться вызова второго автора заявления — бывшего главу службы безопасности нефтяной компании Олега Феоктистова.
Улюкаева обвиняют в том, что он получил от Сечина 2 миллиона долларов за помощь в сделке по продаже «Башнефти». Бывший чиновник свою вину отрицает и называет уголовное дело провокацией.